Разберите слова по составу: Толстячок-Сыночек, Отцовский-ситцевый, Большого-хорошего, шалашом-солнцем. спасибо.

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Разберите слова по составу: Толстячок-Сыночек, Отцовский-ситцевый, Большого-хорошего, шалашом-солнцем. спасибо.
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Толстячок: толст — корень, яч, ок — суффиксы, нулевое окончание, толстячок — основа словаСыночек: сын — корень, оч, ек -суффиксы, нулевое окончание, сыночек — основа слова. Отцовский:  отц — корень, ов, ск — суффиксы, ий — окончание, отцовск — основа слова Ситцевый:  ситц — корень, ев — суффикс, ый — окончание, ситцев — основа слова Большого: больш  — корень, ого — окончание, больш — основа слова Хорошего: хорош  — корень, его — окончание, хорош —  основа слова Шалашом: шалаш  — корень, ом —  окончание, шалаш —  основа слова Солнцем: солнц  — корень, ем —  окончание, солнц — основа слова
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