Разберите слова по составу: Толстячок-Сыночек, Отцовский-ситцевый, Большого-хорошего, шалашом-солнцем. спасибо.
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Разберите слова по составу: Толстячок-Сыночек, Отцовский-ситцевый, Большого-хорошего, шалашом-солнцем. спасибо.
Ответ(ы) на вопрос:
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Толстячок: толст — корень, яч, ок — суффиксы, нулевое окончание, толстячок — основа словаСыночек: сын — корень, оч, ек -суффиксы, нулевое окончание, сыночек — основа слова. Отцовский: отц — корень, ов, ск — суффиксы, ий — окончание, отцовск — основа слова Ситцевый: ситц — корень, ев — суффикс, ый — окончание, ситцев — основа слова Большого: больш — корень, ого — окончание, больш — основа слова Хорошего: хорош — корень, его — окончание, хорош — основа слова Шалашом: шалаш — корень, ом — окончание, шалаш — основа слова Солнцем: солнц — корень, ем — окончание, солнц — основа слова
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