Раздели числитиль и знаминатель каждый из дробей18 /27,27/36,72/63,45/72. на 9
Математика
Раздели числитиль и знаминатель каждый из дробей18 /27,27/36,72/63,45/72. на 9
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2/3, 3/4, 8/7, 5/8 как я поняла)
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