Казахи помогите 5 тапсырма там надо разделить
Қазақ тiлi
Казахи помогите 5 тапсырма там надо разделить
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Гость:
Міне дұрыс жаупт☺☺ вот правильный ответ
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