Что делать если пожар на кухне

Гость: Гость:

Во-первых:закройте кухонную дверь. Во вторых:попросите соседей вам помочь. Ведь одному не справиться. И в-третьих: звоните в пожарную и в скорую, ведь вы можете получить ожоги. Не волнуйтесь. Обьясните, что пожар. И немедля покинте комнату. Если не удаётся, возьмите платок и дышите через него и дожидайтесь пожарников.