Что делать если пожар на кухне

Технология
Что делать если пожар на кухне
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Во-первых:закройте кухонную дверь. Во вторых:попросите соседей вам помочь. Ведь одному не справиться. И в-третьих: звоните в пожарную и в скорую, ведь вы можете получить ожоги. Не волнуйтесь. Обьясните, что пожар. И немедля покинте комнату. Если не удаётся, возьмите платок и дышите через него и дожидайтесь пожарников.
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