Пожалоста сделайте задание 84 срочно

Русский язык
Пожалоста сделайте задание 84 срочно
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Класс - Корень Класс окончание нулевое Классом -Корень Класс окончание Ом Классу - Корень Класс окончание У Классе -Корень Класс окончание Е У всех слов кроме первого есть какая либо буква в окончание 
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