4 ВОПРОСА ПО ТЕМЕ "ДРЕВЕСИНА" (ЖЕЛАТЕЛЬНО С ОТВЕТОМ)

Гость: Гость:

1)что можно сделать построить из древесины?-дом ,плот,скворечник,декор для дома,мебель 2)можно ли сделать бумагу из древесины?-да 3)если человек будет береч бумагу ,то поможет ли он спасти деревья?-да 4)родственные слова к слову древесина.-дерево,древестный,деревянный