4 ВОПРОСА ПО ТЕМЕ "ДРЕВЕСИНА" (ЖЕЛАТЕЛЬНО С ОТВЕТОМ)
Технология
4 ВОПРОСА ПО ТЕМЕ "ДРЕВЕСИНА" (ЖЕЛАТЕЛЬНО С ОТВЕТОМ)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)что можно сделать построить из древесины?-дом ,плот,скворечник,декор для дома,мебель 2)можно ли сделать бумагу из древесины?-да 3)если человек будет береч бумагу ,то поможет ли он спасти деревья?-да 4)родственные слова к слову древесина.-дерево,древестный,деревянный
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