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Найдите нули функции y=3x-5+2
Математика
Найдите нули функции y=3x-5+2
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У=3х-5+2 3х-5+2=0 3х-3=0 3х=3 х=3:3 х=1
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