7 сынып қазақ тілі 49 жаттығыу тез тауып бериндерш SOS
Қазақ тiлi
7 сынып қазақ тілі 49 жаттығыу тез тауып бериндерш SOS
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Биiк-биiктеу, биiкiрек. Кок- кокше, кокшiл, коктеу. Сур-сурша, суркай, сурлау сургылт Жаман- жамандау, жаманшыл. Женiл-женiлдеу, женiлiрек Тар-тарлау, тарлырак Мыкты-мыктарак, мыктылау Кiшi - кiшipek, kiшiлеу. Катты- каттылау, каттырак. Жаксы- жаксырак, жаксылау
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Чтобы засеять горохом 1 га,нужно 320кг семян.Сколько тонн семян понадобится чтобы з??сеять три поля площадью поле-500 га, поле 600га,700га?
Другие предметы
Биология
Первые наземные позвоночные произошли от рыб: а)лучеперых б)кистеперых в)цельноголовых г)двоякодышащих
Русский язык
Но, несмотря на всемирный прогресс, общество продолжает помнить достижения прошл??х веков. ____________________________________________ Правиль...