7 сынып қазақ тілі 49 жаттығыу тез тауып бериндерш SOS

Қазақ тiлi
7 сынып қазақ тілі 49 жаттығыу тез тауып бериндерш SOS
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Биiк-биiктеу, биiкiрек. Кок- кокше, кокшiл, коктеу. Сур-сурша, суркай, сурлау сургылт Жаман- жамандау, жаманшыл. Женiл-женiлдеу, женiлiрек Тар-тарлау, тарлырак Мыкты-мыктарак, мыктылау Кiшi - кiшipek, kiшiлеу. Катты- каттылау, каттырак. Жаксы- жаксырак, жаксылау
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