Первые наземные позвоночные произошли от рыб: а)лучеперых б)кистеперых в)цельноголовых г)двоякодышащих

Гость: Гость:

В том то и дело что никакие! Это всего лишь теория! Такая же теория как и эволюция! История никогда не была и не может быть точной наукой! Останки могут быть найдены, но это не доказывает то, что одно произошло от другого. Человек схож с приматами и все стали считать что человек произашёл от обезьяны! Глупо и тупо! Дарвин утверждал, что клетка это простой организм, который может превратится в другой! И это было его основа доказывающая эволюцию! Но спустя некоторое время, когда появились сравнительно мощные микроскопы, все засомневались на счёт теории Дарвина! Так как клетка оказалась не простым организмом, а целым заводом, который ни во что не превращается и от которого зависит жизнь всего в этом мире! А доказательство учённых-это не более чем теории без доказательств!