Помогите пож. Окончание и основа в этох словах ну и проверочные:концовка, дождлив??й и речной.
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Помогите пож. Окончание и основа в этох словах ну и проверочные:концовка, дождлив??й и речной.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Концовка-окончание а,остальное основа,проверочное кончик. Дождливый-окончание ый ,остальное основа,проверочное дождь. Речной-окончание ой,остальное основа,проверочное речка.
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