Собственная скорость катера 18 км/ч.Скорость течения реки 2 км/ч.Какое ростаяние пр??плывает катер прот
Математика
Собственная скорость катера 18 км/ч.Скорость течения реки 2 км/ч.Какое ростаяние пр??плывает катер прот
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
18-2=16(км/ч)-противтечения
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