Как вы оцениваете вхождение в состав российского государства поволжья?

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Как вы оцениваете вхождение в состав российского государства поволжья?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Очень хорошо. Ведь появилось больше территорий, место рыбной ловли, а это плюс к экономике страны, в наше время на этой территория находится много ГЭС а значит и много заводов, также большой плюс к экономике страны.
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