Как вы оцениваете вхождение в состав российского государства поволжья?
История
Как вы оцениваете вхождение в состав российского государства поволжья?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Очень хорошо. Ведь появилось больше территорий, место рыбной ловли, а это плюс к экономике страны, в наше время на этой территория находится много ГЭС а значит и много заводов, также большой плюс к экономике страны.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Собственная скорость катера 18 км/ч.Скорость течения реки 2 км/ч.Какое ростаяние пр??плывает катер прот
Русский язык
Укажите подчинительное словосочетание со способом связью управления. а. с упоите??ьным восторгом б. осторожно двигаясь в. играть с мячом г. истинно...