Чем отличаются боб от стручка? У каких растений развиваются такие плоды ????????????????????????????????????
Биология
Чем отличаются боб от стручка? У каких растений развиваются такие плоды ????????????????????????????????????
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вскрыть его. Если семена прикреплены к стенке вдоль шва, как у гороха - это боб. А если стенки пустые, а семена прикреплены к особой перегородке, которая между ними находится, как у сурепки - значит, стручок.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Собственная скорость катера 18 км/ч.Скорость течения реки 2 км/ч.Какое ростаяние пр??плывает катер прот
Русский язык
Укажите подчинительное словосочетание со способом связью управления. а. с упоите??ьным восторгом б. осторожно двигаясь в. играть с мячом г. истинно...