Здравствуйте всем! Помогите пожалуйста! Какие цифры должны стоять вместо * ? *7*+6*3=*568 *6*8-*4*=896 Там, где возможно, найди разные решения.

Математика
Здравствуйте всем! Помогите пожалуйста! Какие цифры должны стоять вместо * ? *7*+6*3=*568 *6*8-*4*=896 Там, где возможно, найди разные решения.
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)875+693=1568 2)1638-742=896
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