Здравствуйте всем! Помогите пожалуйста! Какие цифры должны стоять вместо * ? *7*+6*3=*568 *6*8-*4*=896 Там, где возможно, найди разные решения.

Математика

Здравствуйте всем! Помогите пожалуйста! Какие цифры должны стоять вместо * ? *7*+6*3=*568 *6*8-*4*=896 Там, где возможно, найди разные решения.

Автор: Гость