Определите во сколько раз: а) число 378200 больше числа 1525
Математика
Определите во сколько раз: а) число 378200 больше числа 1525
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Число 378200 разделить на 1525, получим ответ 248 Ответ: в 248 раз больше
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