Какое событие из названных произошло в 1902г.? 1)Обсуждение программы либеральных реформ П.Д. Святополк-Мирского 2)создание первой легальной организации либералов "Союз освобождения" 3)давка на Ходынском поле 4)решение о со...

История

Какое событие из названных произошло в 1902г.? 1)Обсуждение программы либеральных реформ П.Д. Святополк-Мирского 2)создание первой легальной организации либералов "Союз освобождения" 3)давка на Ходынском поле 4)решение о создании партии социалистов-революционер

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