Сочинение как я провел лето в Сочи на английском.По плану where did you go? What was the weather be like? how did you get there? where did you stay? what did you do? what happend? who was with you? how did you feel? wh...
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Сочинение как я провел лето в Сочи на английском.По плану where did you go? What was the weather be like? how did you get there? where did you stay? what did you do? what happend? who was with you? how did you feel? what happend in the end? how did you feel in end? ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА СРОЧНО)))
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