Название земельных владений бояре И дворяне
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Название земельных владений бояре И дворяне
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вроде как участок(двор)/усадьба
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