Название земельных владений бояре И дворяне

История
Название земельных владений бояре И дворяне
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вроде как участок(двор)/усадьба
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
359 номер пж помогите
Ответить
Английский язык
Сочинение как я провел лето в Сочи на английском.По плану where did you go? What was the weather be like? how did you get there? where did ...
Ответить
Математика
Мастер за 3 дня изготовил 184 детали. В первый день он изготовил в 2 раза больше деталей. чем во второй день. и на 9 деталей меньше, чем в третий д...
Ответить
Окружающий мир
В чём особенность индивидуального развития многоклеточных животных?
Ответить
Математика
Чтобы засеять горохом1га нужно320 кг семян ск тонн семян понадобится чтобы засеять три поля площадью 1поле 500 2 поле 600 3 поле 700 га?
Ответить