10 слов на тему температура. Мне очень надо.
Русский язык
10 слов на тему температура. Мне очень надо.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
термометр, тепловое равновесие, термоскоп, тепло, число молекул, похолодание, мороз, воздух
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Українська література
Русский язык
Математика
нужно расставить знаки (-;+;*;:)чтобы получились примеры с такими ответами 2 *2*2*2*2=25 и 3*3*3*3*3=31 вместо снежинок поставить правиль...
Физика
1.Какую силу называют силой тяжести? 2. почему сила тяжести на полюсах земли несколько больше, чем на экваторе и других широтах? 3. как зависит с...