10 слов на тему температура. Мне очень надо.

Русский язык
10 слов на тему температура. Мне очень надо.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
термометр, тепловое равновесие, термоскоп, тепло, число молекул, похолодание, мороз, воздух
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