10 цікавих загадок допоможіть будь ласка ,будь ласка, будь ласка!
Українська література
10 цікавих загадок допоможіть будь ласка ,будь ласка, будь ласка!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Що сирим не їдять а вареним викидають? (лавровий лист) білий камінь у воді тоне (цукор) що завжди правду каже? (дзеркало) не собака,а стереже (замок) зимою спить,а влітку шумить (річка) якого каміння немає в морі? (сухого) де вода стоїть стовпом? (у склянці) що можна бачити з заплющеними очима? (сон)
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