10 цікавих загадок допоможіть будь ласка ,будь ласка, будь ласка!

Гость: Гость:

Що сирим не їдять а вареним викидають? (лавровий лист) білий камінь у воді тоне (цукор) що завжди правду каже? (дзеркало) не собака,а стереже (замок) зимою спить,а влітку шумить (річка) якого каміння немає в морі? (сухого) де вода стоїть стовпом? (у склянці) що можна бачити з заплющеними очима? (сон)