100 г 10 %-ного раствора хлорида натрия реагирует с раствором нитрата серебра. Вычислите массу образовавшегося осадка.
Химия
100 г 10 %-ного раствора хлорида натрия реагирует с раствором нитрата серебра. Вычислите массу образовавшегося осадка.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Масса хлорида натрия равна 100*0.1 =10 грамм химическое количество= 10г/58,5=0,17 моль. Мольное соотношение реагентов 1:1, значит химическое количество образовавшегося хлорида серебра равно 0,17 моль. масса осадка 0,17 моль * 143,5 г/моль=24,395 грамм
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