Помогите пожалуйста 193 номер! Вообще не понимаю тему . Все подробно с объяснением нужно !

Математика
Помогите пожалуйста 193 номер! Вообще не понимаю тему . Все подробно с объяснением нужно !
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..кажется, так... ----------------------------
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