8 класс.Определить грамматическую основу и тип сказуемого ( ПГС,СИС,СГС) в предложении "Создать художественное произведение-это значит нарисовать целостную картину жизни "
Русский язык
8 класс.Определить грамматическую основу и тип сказуемого ( ПГС,СИС,СГС) в предложении "Создать художественное произведение-это значит нарисовать целостную картину жизни "
Ответ(ы) на вопрос:
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Грамматическая основа: Создать(подлежащее) значит нарисовать(сказуемое, СГС)
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