8 класс.Определить грамматическую основу и тип сказуемого ( ПГС,СИС,СГС) в предложении "Создать художественное произведение-это значит нарисовать целостную картину жизни "

Русский язык

8 класс.Определить грамматическую основу и тип сказуемого ( ПГС,СИС,СГС) в предложении "Создать художественное произведение-это значит нарисовать целостную картину жизни "

Автор: Гость