105009 разделить на 493 в столбик заранее спасибо

Математика
105009 разделить на 493 в столбик заранее спасибо
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