Проблема межличностного общения в молодежной среде. Буквально пару пунктиков написать надо.

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Проблема межличностного общения в молодежной среде. Общество сверстников - важнейшая среда, в которой развивается подросток. Для него очень важно быть принятым, уважаемым другими. Поэтому молодой человек хочет самоутвердиться среди окружения. Но моложежная среда коварна и таит в себе такие капканы, как наркотики, агрессию, преступность.