Физиология, мышление. куда их отнести?! В биологическую или социальную природу?
Обществознание
Физиология, мышление. куда их отнести?! В биологическую или социальную природу?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В биологическую природу
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
На карточках написаны числа 21. 16 .32.9.28.4.15 какое наименьшее число можно получить если выложить карты вряд?
Биология
Установите соответствие между высшими нервными центрами анализаторов и зонами к??ры больших полушарий, в которых они расположены. АНАЛИЗАТОР ЗОНА...