Физиология, мышление. куда их отнести?! В биологическую или социальную природу?

Обществознание
Физиология, мышление. куда их отнести?! В биологическую или социальную природу?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В биологическую природу
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