Помогите пожалуйста решить 2 задачи!!! прошуууу 42 и 43

Математика
Помогите пожалуйста решить 2 задачи!!! прошуууу 42 и 43
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