На карточках написаны числа 21, 16, 32, 9, 28, 4, 15 какое наименьшее число можно получить, ??сли выложить все карточки в ряд

Математика
На карточках написаны числа 21, 16, 32, 9, 28, 4, 15 какое наименьшее число можно получить, ??сли выложить все карточки в ряд
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это число 151621283249. Найти его очень просто - нужно каждый раз выбирать самое маленькое из чисел.
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