Как сделать пистолет из дерева

Технология
Как сделать пистолет из дерева
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Как сделать пистолет из дерева можно узнать не только из любви пострелять в окружающих пульками из резинок. На самом деле мальчишки очень любят такие поистине мужские поделки, как машинки, солдатики. А в процессе выпиливания и доведения до рабочего состояния деревянного пистолета, маленький мастер под чутким руководством освоит все основные этапы выполнения поделок из дерева, увидит и научится управляться со сложными инструментами, применяемыми в деревообработке.     Как сделать пистолет из дерева мастер-класс   В сети есть несколько видеоматериалов, посвященных тому, как сделать пистолет из дерева. Мастер-класс этот достаточно сложен, поэтому в одиночку малышу справиться будет просто невозможно, да еще и очень опасно. Подумайте, какие основные этапы всего сложного технологического процесса не совсем детских поделок вы можете смело доверить ему. Может это будет шлифование, может работа с долотом, а может достаточным участием будет обведение контура будущего пистолета.   При работе с деревом соблюдать простейшие правила техники безопасности нужно непременно. И касается это не только ребенка, но и взрослого. Надевайте плотные перчатки, так как деревянные занозы крайне неприятны, их тяжело извлекать, рана может беспокоить впоследствии долго. Для того чтобы это предотвратить при работе с нешлифованной доской и нужна надежная защита кожи рук. Второй обязательный момент – защитная маска или очки. Если занозы, попадающие под кожу неприятны, то кусочки древесины, попавшие в глаза, могут привести к очень серьезным последствиям. Лучше перестраховаться и купить каждому участнику производства свою пару защитных очков. Заодно и выглядеть в этом полуигровом процессе выполнения поделок из дерева своими руками вы будете как настоящие профессионалы. 
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