Номер 281 номер 282 номер 283

Математика
Номер 281 номер 282 номер 283
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№281  1/2(*5)=5/10=0,5   1/5(*2)=2/10=0,2   4/5(*2)=8/10=0,8  1/4(*25)=25/100=0,25   11/25(*4)=44/100=0,44  13/20(*5)=65/100=0,65 39/50(*2)=78/100=0,78 6/125(*8)=48/1000=0,048   111/125(*8)=888/1000=0,888  137/500(*2)= =274/1000=0,274   (*-это умножение сверху) №282 3/5=0,6   2/25=0,08  3/4=0,75  5/8=0,625   13/125=0,104   7/200=0,035 №283 1/6(*4) и 3/8(*3)=4/24 и 9/24 4/9(*5) и 7/15(*3)=20/45 и 21/45 5/12(*2) и 1/8(*3)=10/24 и 3/24 8/15(*4) и 11/12(*5)=32/60 и 55/60 9/10(*6) и 5/12(*5)=54/60 и 25/60 13/12(*3) и 13/18(*2)=39/36 и 26/36 11/30(*3) и 8/45(*2)=33/90 и 16/90 11/20(*4) и 9/16(*5)=44/80 и 45/80 8/33(*7) и 9/77(*3)=56/231 и 27/231 9/98(*4) и 5/56(*7)= 36/392 и 35/392 13/750(*3) и 7/450(*5)=39/2250 и 35/2250 10/297(*11) и 14/363(*9)=110/3267 и 126/3267
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