Помагите пожалуйста! Бежин луг 1. Как случилось ,что автор заметил этих ребятише?? ?Что его заинтересовало больше? 2.С какой целью мальчики собрались у костра ?
Литература
Помагите пожалуйста! Бежин луг 1. Как случилось ,что автор заметил этих ребятише?? ?Что его заинтересовало больше? 2.С какой целью мальчики собрались у костра ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Он заблудился в лесу 2.Они были постухами
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