Помагите пожалуйста! Бежин луг 1. Как случилось ,что автор заметил этих ребятише?? ?Что его заинтересовало больше? 2.С какой целью мальчики собрались у костра ?

Литература

Помагите пожалуйста! Бежин луг 1. Как случилось ,что автор заметил этих ребятише?? ?Что его заинтересовало больше? 2.С какой целью мальчики собрались у костра ?

Автор: Гость