В первой день было продано 30% всего картофеля.Во второй день-40% оставшегося картоф??ля,а в третий - последние 84 кг.Сколько килограммов картофеля было в магазине первоначально?

Гость: Гость:

Пусть х кг. картофеля продали за 3 дня, тогда 0.3х кг. в 1 день. 1) 100%-30%=70% (осталось после 1 дня). 2) 0.4*0.7 х=0.28х (кг во 2 день.) 3) 100% -30%-0.28%=42% (осталось на 3 день). 0.42х в 3 день 0.42х=84 х=200 кг было всего