А знаком ли Дед Мороз с золотой осенью Как можно это зделать Сочинить стихотворен??е написать рассказ об осени

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А знаком ли Дед Мороз с золотой осенью Как можно это зделать Сочинить стихотворен??е написать рассказ об осени
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В выходной я с родителями был(а )в лесу. В лесу стояла тишина, только под ногами шуршали опавшие листья, и где-то вдалеке стучал дятел. Осень разукрасила лес разноцветными красками. Вокруг были желтые березы и красные клены. Гроздья рябины, словно фонарики, мелькали среди зеленых елей. Я увидел(а) паутинку в листьях и капельках росы. Паутинка блестела на солнце, как нить из серебра. А паучок затаился под листком, поджидая свою добычу. Высоко в голубом небе летел косяк журавлей . Они печально кричали, как - будто прощались с лесом до следующей весны. Вдруг подул ветерок и в воздухе закружился вихрь разноцветных листьев. Ветер стих и осенний лес снова погрузился в тишину. Мне нравится осенняя пора, но я с нетерпением жду зиму. Жду любимый праздник - Новый год. Знаю, что получу, дедушка Мороз, в подарок от тебя интересную книгу.
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