Сочинение на тему Почему повесть Карамзина стала открытием для его современников?

Литература
Сочинение на тему Почему повесть Карамзина стала открытием для его современников?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Как понимаю, речь идет о произведении "Бедная Лиза" :))) Просто это было первое произведение в русской литературе, где главной героиней была девушка-крестьянка, а не представительница "голубой крови", Карамзин показал, что и "крестьянки любить умеют"!:))))
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