Спиши предложения, ставя слова в скобках в нужную формы. Подчеркивай главные член?? и надписывай над ними те признаки, от которых зависит окончание глагола-сказуемого. Почему раньше их будешь определять у подлежащего? Листва(с,...

Русский язык

Спиши предложения, ставя слова в скобках в нужную формы. Подчеркивай главные член?? и надписывай над ними те признаки, от которых зависит окончание глагола-сказуемого. Почему раньше их будешь определять у подлежащего? Листва(с,деревья,кусты) совсем облетели. Молодёжь весело пела. Солнце ярко светило и слепило глаза. Неожиданно небо слева затянулась (тучи).Вечером тучи закрыли все небо

Автор: Гость