Спиши предложения, ставя слова в скобках в нужную формы. Подчеркивай главные член?? и надписывай над ними те признаки, от которых зависит окончание глагола-сказуемого. Почему раньше их будешь определять у подлежащего? Листва(с,...
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Спиши предложения, ставя слова в скобках в нужную формы. Подчеркивай главные член?? и надписывай над ними те признаки, от которых зависит окончание глагола-сказуемого. Почему раньше их будешь определять у подлежащего? Листва(с,деревья,кусты) совсем облетели. Молодёжь весело пела. Солнце ярко светило и слепило глаза. Неожиданно небо слева затянулась (тучи).Вечером тучи закрыли все небо
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Листва деревьев совсем облетела. Молодежь весело пела. Солнце ярко светило и слепило глаза. Неожиданно небо слева затянулось тучами. Вечером тучи закрыли всё небо.
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