Напишите 8 слов где между подлежашим и сказуемым есть тере
Русский язык
Напишите 8 слов где между подлежашим и сказуемым есть тере
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Собака - друг человека. Земля - планета солнечной системы. Декабрь - начало зимы. Старшая сестра - его учительница. Мухомор - ядовитый гриб Курить - здоровью вредить. Пятью пять - двадцать пять. В путь собираешься - разузнай дорогу
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