Напишите 8 слов где между подлежашим и сказуемым есть тере

Гость: Гость:

Собака - друг человека. Земля - планета солнечной системы. Декабрь - начало зимы. Старшая сестра - его учительница. Мухомор - ядовитый гриб Курить - здоровью вредить. Пятью пять - двадцать пять. В путь собираешься - разузнай дорогу