Ствол пушки направлен под углом 30° к горизонту. Снаряд, выпущенный из пушки, прео??олел 15400 м. Сопротивление воздуха уменьшило дальность полета в 3,5 раза. Найдите начальную скорость полета снаряда.
Физика
Ствол пушки направлен под углом 30° к горизонту. Снаряд, выпущенный из пушки, прео??олел 15400 м. Сопротивление воздуха уменьшило дальность полета в 3,5 раза. Найдите начальную скорость полета снаряда.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
L=v^2*sin2x/g L=15400/3.5=4400 мv=sqrt Lg/sin2x
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