Ствол пушки направлен под углом 30° к горизонту. Снаряд, выпущенный из пушки, прео??олел 15400 м. Сопротивление воздуха уменьшило дальность полета в 3,5 раза. Найдите начальную скорость полета снаряда.

Физика

Ствол пушки направлен под углом 30° к горизонту. Снаряд, выпущенный из пушки, прео??олел 15400 м. Сопротивление воздуха уменьшило дальность полета в 3,5 раза. Найдите начальную скорость полета снаряда.

Автор: Гость