298,299 помогите пожалуйста
Математика
298,299 помогите пожалуйста
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Гость:
Номер 298 1)-432 2)1000 3)-6/19 4)5,32 Номер 299 1)41,6 2)-30,1 3)12 1/3 4)4/21
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