Какие цифры можно поставить на место * в записи числа 4712*, чтобы оно делалось: а) на 2 б) на 5 в) на 4 г) на 9 д) на 6

Математика

Какие цифры можно поставить на место * в записи числа 4712*, чтобы оно делалось: а) на 2 б) на 5 в) на 4 г) на 9 д) на 6

Автор: Гость