Какие цифры можно поставить на место * в записи числа 4712*, чтобы оно делалось: а) на 2 б) на 5 в) на 4 г) на 9 д) на 6
Математика
Какие цифры можно поставить на место * в записи числа 4712*, чтобы оно делалось: а) на 2 б) на 5 в) на 4 г) на 9 д) на 6
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А) 0,2,4,6,8 б) 0.5 в) 4,8,0 г) 4 д) 0,6
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