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Решить уравнения пооомооогитееее срочно
Алгебра
Решить уравнения пооомооогитееее срочно
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) D=16-4*1*3=4 2) ... D=36-4*1*5=16
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