ПОМОГИТЕ 30 БАЛОВ!!! МНЕ ОЧЕНЬ НАДО!!!!!!!!!!!!!!! расскажите в каких значениях употребляются сейчас фразеологизмы; фома неверующий, строить на песке, камень преткновения. Придумайте и запишите с ними предложения. Фразеологизм...
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ПОМОГИТЕ 30 БАЛОВ!!! МНЕ ОЧЕНЬ НАДО!!!!!!!!!!!!!!! расскажите в каких значениях употребляются сейчас фразеологизмы; фома неверующий, строить на песке, камень преткновения. Придумайте и запишите с ними предложения. Фразеологизмы подчеркните как члены предложения.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У меня на душе камень преткновения . Строить планы на песке .
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