Перепеши текст. заполни пропуски используя слова в рамочке упр. 12
Английский язык
Перепеши текст. заполни пропуски используя слова в рамочке упр. 12
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1-Lives 2-son 3-son 4-school 5-new 6-computer 7-listens 8-piano 9-helps 10-washes 11-goes 12-loves
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