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17 -x = 9 помогите решить
Математика
17 -x = 9 помогите решить
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
17-х=9 х=17-9 х=8 17-8=9 9=9
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