Сколько нужно тонн воды для производства одной тонны Куринного мяса ?
Окружающий мир
Сколько нужно тонн воды для производства одной тонны Куринного мяса ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нисколько т.к из воды куринное мясо нельзя сделать.
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