Для построения чертежа канической юбки снимают мерки ?
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Для построения чертежа канической юбки снимают мерки ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Для классической все равно нужен размер талии и бедер.Не оденешь же ты на полного человека юбку,сшитую на худышку
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