Признаки печеночного сосальщика
Биология
Признаки печеночного сосальщика
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.наличие присосок 2.высокое развитие половой системы 3.жизненные циклы со сменой хозяев 4.гермофродит 5.паразиты 6.основной "хозяин" печень скота 7.промежут. "хозяин полый трудовик"
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