1.Чем примичательны Тропик и Полярные круги? 2.На поверхность Земли свет и тепло п??иходят не равномерно? Почему? 3.В связи с чем на нашей планете выделяют пояса освещённости? 4.Что является границами поясов освещённости? В ...

Гость: Гость:

1 В тропиках всегда жарко,а в Антарктиде(на Полярных кругах)холодно 2 Земля вращается вокруг своей оси (что способствует смене дня и ночи) и вокруг солнца (смена времён года) 3 С тем что где-то лучи попадают равномерно в где-то не равномерно. 4 Северный полярный круг(очень много снега), тропики(в тропиках тепло),Южный полярный круг(там холодно).