Установите соответствие между высшими нервными центрами анализаторов и зонами к??ры больших полушарий, в которых они расположены. АНАЛИЗАТОР ЗОНА КОРЫ А) зрительный 1) теменная Б) слуховой 2) височная В) обонятельный 3) зат...

Биология

Установите соответствие между высшими нервными центрами анализаторов и зонами к??ры больших полушарий, в которых они расположены. АНАЛИЗАТОР ЗОНА КОРЫ А) зрительный 1) теменная Б) слуховой 2) височная В) обонятельный 3) затылочная Г) вкусовой Д) кожный Е) вестибулярный

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