1. В романе lt;lt; Война и мир gt;gt; Л.Н. Толстой повествует о подвигах партизана Василия Денисова. Скажите, чей образ взял за прототип автор 2. Каким полком командовал атаман Яков Беляков, который был направлен под Нижний Но...

История

1. В романе lt;lt; Война и мир gt;gt; Л.Н. Толстой повествует о подвигах партизана Василия Денисова. Скажите, чей образ взял за прототип автор 2. Каким полком командовал атаман Яков Беляков, который был направлен под Нижний Новгород для защиты города от французской армии? 3. В районе, какого белорусского города русские войска одержали свою первую победу над наполеоновской армией в 1812 году? 4. Из перечисленный городов, определите, какой не связан с Отечественной войной 1812 года? а) Смоленск, б) Фили, в) Ковров, г) Тарутино 5. В первые дни Отечественной войны население Петербурга сформировало ополчение для защиты города. Кто был избрал главой этого ополчения? 6. Назовите фамилии командующих правым, левым и центральным флангами русской армии в Бородинском сражении?

Автор: Гость