Составь задачи по рисунку используя выражения в раз больше и в раз меньше одним действием и несколько децствий нарисованы 10рыбок

Гость: Гость:

Задача 1: В 1 аквариуме-10 рыбок Во 2 аквариуме-в 2 раза больше чем в 1 В 3 аквариуме-в 3 раза меньше чем во 2 Сколько всего рыбок в 3 аквариумах? Решение: 1)10×2=20 - Рыбок во втором аквариуме 2)20÷2=10 -Рыбок в третьем аквариуме 3)10+20+10=40 - Рыбок в 3 аквариумах Ответ:40 Рыбок Задача 2: В магазин привезли- 10 Рыбок До обеда купили- 2 рыбы После обеда купили- в 2 раза больше Сколько рыб осталось? Решение: 1)2×2=4 - рыбы купили после обеда 2)2+4=6 - рыб всего купили 3) 10-6=4 - рыб осталось Ответ:4 рыбы Надеюсь помог)